МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Газпромбанк планирует обрабатывать заявки на кредит с помощью искусственного интеллекта, говорится в сообщении банка.

"Газпромбанк планирует внедрить технологию на базе искусственного интеллекта, способную автоматизировать процесс обработки поступающих заявок на кредиты. Система сможет распознавать данные российского паспорта клиента и справки 2-НДФЛ", — говорится в релизе.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы банка, технология пока применяется в тестовом режиме.

Уточняется, что разработчик используемой в проекте системы искусственного интеллекта для распознавания документов — российская компания Smart Engines. При этом утверждается, что такое техническое решение позволит повысить качество вводимой информации при подаче кредитных заявок, сократить затраты банка на опрос внешних систем, минимизировать кредитные риски, ускорить время принятия решения, а в перспективе — сократить время на ввод заявки, как со стороны сотрудника банка, так и со стороны клиентов.