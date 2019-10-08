МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в декабре рассмотрит вопрос о выставлении на аукцион частот в диапазоне 25,25-27,5 ГГц для развертывания сетей 5G, рассказал директор департамента государственной политики в сфере связи Минкомсвязи РФ Андрей Канцуров на конференции GSMA Mobile 360 Series — Eurasia.

Он пояснил, что ранее этот вопрос планировалось рассмотреть на заседании ГКРЧ 14 октября, однако на согласительном совещании 4 октября было решено перенести его на декабрь, чтобы "глубже его обсудить как с операторами, так и с федеральными органами власти". Ранее газета "Известия" сообщала, что аукционы могут состояться в первом квартале 2020 года.

Также, по словам Канцурова, предварительно в проекте решения комиссии шесть лотов, два из которых — региональные, ширина полосы в одном из региональных лотов — 250 МГц, в другом — 400 МГц, федеральные лоты предусматривают ширину полосы по 400 МГц каждый.

"Такая концепция пока в проекте решения заложена, будем обсуждать, к декабрю, возможно, что-то поменяется. Возможно, уже будет какая-то история с диапазоном 4,8 ГГц", — заключил представитель Минкомсвязи.

В то же время приоритетен для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц, он свободен в большинстве стран мира и на него ориентируются крупнейшие мировые производители оборудования. Однако в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми, и, как сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, президент РФ наложил резолюцию "согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией относительно выделения этих частот для 5G. По данным газеты, военные также против совместного использования частот в этом диапазоне.

Сейчас крупнейшие российские сотовые операторы тестируют 5G в других диапазонах — 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц. Однако операторы говорили, что эти диапазоны могут использоваться лишь как дополнительные к основному диапазону 3,4-3,8 ГГц.