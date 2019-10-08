МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российский разработчик антивирусных программ "Доктор Веб" (Dr.Web) обнаружил поддельный сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, через который хакеры распространяют троянца, сообщила компания.

"Специалисты вирусной лаборатории "Доктор Веб" обнаружили вредоносную копию сайта Федеральной службы судебных приставов России. Хакеры используют сайт-подделку для заражения пользователей троянцем Trojan.DownLoader28.58809", — говорится в сообщении.

Внешне подделка почти не отличается от оригинала, но все же некоторые элементы на ней отображаются некорректно. При попытке перейти по некоторым ссылкам на сайте-подделке пользователя перенаправляют на страницу с предупреждением о необходимости обновить Adobe Flash Player, одновременно с этим на устройство загружается файл, при запуске которого и устанавливается вирус.

После установки, по данным Dr.Web, троянец будет всегда запущен на устройстве пользователя и сможет выполнять различные действия по команде от управляющего сервера. В компании уточнили, что хакеры еще не запускали масштабные вирусные кампании с использованием сайта-подделки, но он мог использоваться в атаках на отдельных пользователей или организации.