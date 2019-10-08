МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В Госдуму внесен проект поправок в кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий штраф до одного миллиона рублей за отказ организатора e-mail сервиса блокировать пользователя, распространяющего запрещенную в России информацию.

За невыполнение обязанностей по идентификации пользователей, обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, а также ограничению рассылки и передачи сообщений в случае и порядке, определенном правительством РФ, предусматривается штраф для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.