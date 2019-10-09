МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел во вторник около 5.25 мск. О проблемах сообщают пользователи из США, Великобритании, Германии, Франции, Польши и других стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей (59%) жалуются на проблемы с новостной лентой, жалобы 25% связаны с просмотром историй в соцсети, а еще 16% испытывают проблемы при размещении постов.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.