МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия в России и СНГ — "AliExpress Россия", говорится в сообщении РФПИ.

Доля Alibaba в СП — 47,8%, "Мегафона" — 24,3%, РФПИ — 12,9%, Mail.Ru — 15%. В совет директоров вошли представители всех четырех участников совместного предприятия, возглавит совет генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев. Стороны назначили двух генеральных со-директоров СП: главу "AliExpress Россия" Лю Вэя и первого заместителя генерального директора Mail.ru Group Дмитрия Сергеева.

В сообщении отмечается, что совместное предприятие будет функционировать в полном соответствии с федеральным законодательством в области защиты персональных данных.

В рамках партнерства СП "AliExpress Россия" и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подразумевает, помимо прочего, обмен трафиком и продуктовые инициативы. "AliExpress Россия" будет использовать платформы Mail.ru Group для продвижения своих услуг с помощью эксклюзивных решений по интеграции и маркетинговых программ. СП создает выгодные условия для предпринимателей, потребителей и интернет-пользователей в России и СНГ, а также ускоряет развитие растущей цифровой экономики России путем объединения ресурсов и опыта всех акционеров, отметили в РФПИ.

"Мы рады объявить о завершении нашей первой совместной инвестиции с Alibaba Group и российскими технологическими лидерами… Уже сейчас партнерство обеспечивает доступ к сервисам электронной коммерции более чем 50% населения России, а российские поставщики получили возможность выхода на 1,5 миллиарда пользователей в Китае и по всему миру. РФПИ ожидает новых совместных инвестиций и возможностей в других проектах", — приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилл Дмитриева.

Генеральный директор Alibaba Group Дэниэл Чжан заявил, что "AliExpress Россия" – важная часть стратегии глобализации Alibaba и ключевой шаг к долгосрочной цели – помочь 10 миллионам малых предприятий достичь прибыльности и обслуживать 2 миллиарда потребителей по всему миру.