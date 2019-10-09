МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Российская технологическая компания "Яндекс" в ходе пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником "Алиса", которой можно управлять при помощи жестов.

Новый гаджет — "Яндекс.Станция Мини" — получил новые в возможности. В частности, возможность управления жестами: для выключения "Станции" либо регулирования громкости. Новое устройство по размерам и по весу будет значительно меньше предыдущей версии.

В отличие от оригинальной колонки, на новой версии не установлен видеовыход для подключения к другим устройствам, таким как телевизор, лампа и прочее: ее можно подключить к собственной аудиосистеме в квартире через специальный разъем. "В ней есть специальный датчик, с помощью него можно сделать звук громче с помощью простого движения руки вверх, а сделать тише простым движем руки вниз. Если хотите, чтобы она перестала говорить, достаточно просто положить на нее руку", — пояснил руководитель маркетинга в "Алисе" Даниил Колесников.

Новую колонку можно будет купить за 3 990 рублей у ритейлеров "Связной" и "Беру" с 31 октября. "Доступна она будет в двух видах — черная или белая, стоить она будет 3990 рублей", — рассказал Колесников. Кроме того, 30 октября в рамках специальной акции пользователи смогут поменять свои колонки от любого производителя на гаджет "Яндекса".

Во время презентации компания сообщила о начале тестирования транзакций через помощника "Алиса". Оплата будет осуществляться посредством банковской карты, которая привязана к "Яндекс.Паспорту".

"Яндекс" сообщал о планах выпустить новые модели "Станции" в апреле. Первая версия гаджета была представлена в мае прошлого 2018 года.

Сейчас "Алиса" получает каждый месяц свыше 1 миллиарда голосовых обращений от более 45 миллионов человек, сообщает компания.