СОЧИ, 10 окт — ПРАЙМ, Алсу Гараева, Илья Нестеров. Сочинский форум Finopolis — своего рода Неделя моды для российского финтеха: восторженные посетители без остановки щелкают затворами камер и нажимают на кнопки смартфонов, чтобы первыми запечатлеть все самое инновационное и высокотехнологичное на рынке. Финансовые инновации обсудят в Сочи

Биометрический сканер на входе в главный Медиацентр, где в эти дни проходит форум, кажется уже совсем привычным, а робот-андроид, который с приветливой улыбкой встречает посетителей, заслуживает всего лишь одобрительного кивка. Интуитивно понимаешь: все главные "фишки" форума — впереди на стендах участников.

Вау-эффект не заставляет себя ждать: одной рукой сканируешь QR-код, чтобы заказать капучино объемом с небольшой бидон, другой — надеть гигантские VR-очки и погрузиться в мир виртуального шоппинга. Заправившись кофе, отправляемся исследовать российские инновации дальше.

ЮВЕЛИРНЫЙ ФИНТЕХ

Стенд Россельхозбанка напоминает небольшой ювелирный салон: в какой-то момент женская половина участников забывает о форуме и начинает с восторгом примерять стильные колечки, которые разложены под стеклом. Как выяснилось, это не только модный аксессуар, но еще и крайне полезная вещь в быту: кольцами можно расплачиваться, как обычной банковской картой.

Кажется, колечки по достоинству оценил один из андроидов за соседним столиком: на экране перед желтой рукой-манипулятором Росбанка при появлении посетителя загораются сердечки, а подпись лукаво сообщает, что он — самый очаровательный гость форума и осыпает другими комплиментами.

Рядом в режиме реального времени искусственный интеллект рисует на стене виртуальную картину, где каждая пульсация — результат деятельности клиентов в отделениях банка. Так с помощью цветных мириад на экране можно увидеть, как "дышит" банк.

Передохнуть от избытка технологий можно, спрятавшись в плюшевой барокамере, напоминающей гигантский кокон. Внутри тихо и тепло, недаром эта инсталляция называется "Безопасность". Этой теме в четверг также будет посвящен десяток круглых столов и сессий.

Если вы решите сделать мир добрее — можно перевести благотворительный платеж на стенде карты "Мир" с помощью QR-кода. Для этого там специально висит импровизированная панель из сотен айфонов.

ДОМОФОН, ОТКРОЙ ЛИЧИКО

Напротив уютно расположился умный дом от "Ростелекома" — с домофоном, камера которого сканирует лицо жильца и открывает ему дверь в подъезд, с розеткой, решающей проблемы тех, кто постоянно переживает "точно ли я выключил утюг", с системой защиты квартиры от затопления, а еще с небольшим диваном, огромным телевизором с коллекцией художественных фильмов, вполне обычной люстрой и вазой с конфетами.

Умная домофонная система работает уже в десятке российских городов и позволяет жильцу попасть к себе в подъезд не только по сканеру лица, но и через мобильное приложение. Таким же образом, например, можно, находясь на работе, открыть дверь прибывшему курьеру.

Кроме того, попасть к себе в подъезд можно и с помощью голосового помощника в телефоне. Siri с нежным акцентом скажет "открыть дОмофон" с ударением на первый слог и пустит домой жильца. С помощью мобильного приложения можно в реальном времени следить и за обстановкой дома и, например, через динамик сказать "Фу" жующему любимые туфли хозяина псу.

ЛИЦО VS ПАСПОРТ

Стенд Сбербанка посвящен собственной экосистеме. На нем можно познакомиться с тем, как работает система голосовой идентификации клиента, которая, анализируя речь собеседника, может подтвердить сотруднику финансовой организации, реальный ли на линии с ним клиент или мошенник.

Кроме того, здесь на реальных примерах можно узнать, как устроена речевая аналитика и зачем она нужна. Так, система расшифровки и анализа бесед менеджеров с клиентами могут позволить компаниям повышать продажи, а банкам увеличивать сбор долгов, выявляя неработающие скрипты.

Здесь же можно протестировать систему идентификации клиента по лицу, которую не обманешь, даже если человек уже не похож на свою фотографию в паспорте. Система сопоставляет настоящую фотографию клиента с его документом и определяет, один ли и тот же это человек.

Готовы ли россияне к представленным новинкам — покажет время. Но для участников Finopolis научная фантастика теперь не выглядит такой фантастичной.