МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Российские граждане скоро смогут открыть дебетовую банковскую карту без документов, без посещения офиса кредитной организации и даже без установки мобильного приложения или биометрии.

Как пишет газета "Коммерсант", всего за пару минут открыть такую карту можно будет через мессенджер.

В мессенджерах стало возможным получить такую банковскую услугу благодаря объединению двух решений: идентификации клиента оператором сотовой связи и реализации банковского интерфейса в мобильных приложениях.

Используя новые технологии банки смогут получить новых "легких" клиентов, пишет издание.

При этом отмечается, что банкиры не уверены в том, что такой способ открытия дебетовых карт станет массовым: функционал такого продукта будет ограничен.

Отмечается также, что пилотный проект по открытию виртуальных банковских карт посредством мессенджеров собирается запустить МТС-банк в партнерстве с платформой LikeBank. Ожидается, что новым клиентами кредитной организации станут абоненты одноименного мобильного оператора.