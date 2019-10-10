СОЧИ, 10 окт — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф обратил внимание на отсутствие в России ответственности за фишинг.

Фишинг — способ кражи конфиденциальной информации (паролей, данных кредитных карт, информации из соцсетей) через массовую рассылку электронных писем (спам), а также именных сообщений от имени финансовых и госучреждений, социальных сетей.

"Мы посмотрели на сравнительный анализ ответственности, которая есть в нашей стране, в США и Европе. Допустим, фишинг сейчас самое распространенное преступление в Российской Федерации. Мы за прошлый год мониторили примерно 135 тысяч номеров телефонов, с которых шло нападение на наших клиентов. В России ответственность ноль, в США пять лет тюрьмы, в Великобритании — десять лет", — сказал Греф, выступая на форуме Finopolis.

"За скимминг (вид мошенничества с банковскими картами, который предусматривает использование различных устройств типа "скиммер" — ред.) только была введена ответственность, и проблема очень сильно упала. В России была введена ответственность до семи лет, в США — до 20 лет за скимминг. Dos-атаки — тоже недавно введена ответственность в России до семи лет, в США — до 20 лет", — сообщил он.

По его словам, за спам в России штраф до 2,5 тысячи рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц, а в Америке — пять лет тюрьмы.

"Набор преступлений и ответственность за них, конечно, принципиально разный. Но самый главный даже не этот вопрос, а скорость реагирования. Если мы говорим о фишинге, то нужно сотрудничество телеком-операторов, регуляторов и правоохранителей. Без такой координации, какую бы ты супер-современную и надежную систему не построил, ты не можешь никого привлечь к ответственности. Это вопрос о создании таких коллаборативных систем", — добавил Греф.