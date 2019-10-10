Совет директоров МТС в октябре рассмотрит вопрос о делистинге с Нью-Йоркской биржи
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Вопрос о делистинге МТС с Нью-Йоркской фондовой биржи будет вынесен на совет директоров в конце октября, сообщил журналистам президент компании Алексей Корня.
"Мы свою позицию представляем на совет директоров ближайший, который будет в конце октября. Там это будет рассмотрено, и после этого мы будем готовы что-то прокомментировать", — сказал Корня.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20191010/830396853.html