МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Вопрос о делистинге МТС с Нью-Йоркской фондовой биржи будет вынесен на совет директоров в конце октября, сообщил журналистам президент компании Алексей Корня.

"Мы свою позицию представляем на совет директоров ближайший, который будет в конце октября. Там это будет рассмотрено, и после этого мы будем готовы что-то прокомментировать", — сказал Корня.