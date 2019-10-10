СОЧИ, 10 окт — ПРАЙМ. Председатель правления, генеральный директор АО "НСПК" Владимир Комлев и старший вице-президент, глава Mastercard в России Алексей Малиновский в рамках форума Finopolis 2019 в Сочи подписали соглашение о совместном развитии трансграничных сервисов быстрых платежей.

"Мы бы хотели, чтобы эти технологии были не только внутри страны, чтобы они становились трансграничными и выходили за пределы России. Поэтому мы бы хотели сегодня совместно с Masterсard объявить, что мы решили объединить свои усилия в предоставлении такого рода услуг — услуги быстрых платежей, чтобы они были доступы россиянам, клиентам российских участников системы быстрых платежей, не только в России", — сказал Комлев перед подписанием.

Он также выразил надежду, что технологии НСПК вместе с наработками и международными возможностями Masterсard дадут синергию, выгодную всем пользователям Системы быстрых платежей (СБП).