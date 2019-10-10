МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. "Мастерчейн" стал первой сертифицированной блокчейн-платформой, которая использует российские стандарты криптографии, сообщила пресс-служба ассоциации "Финтех", занимающая разработкой платформы.

"Мастерчейн" стал первой сертифицированной платформой, которая использует российские стандарты криптографии и соответствует требованиям информационной безопасности. В состав СКЗИ "Мастерчейн" версии 1.0 входит узел блокчейна, а также система передачи конфиденциальных сообщений (СПКС)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 7 октября было получено положительное заключение от ФСБ России по результатам экспертизы тематических исследований "Мастерчейна". Кроме сертификации, было также проведено исследование корректности встраивания "Мастерчейна" в децентрализованную депозитарную систему (ДДС), по результатам экспертизы которого было подписано заключение с положительными выводами.

"Сертификация "Мастерчейна" позволяет говорить о готовности платформы к промышленной эксплуатации. Сейчас запускается ДДС для учета электронных закладных для участников ассоциации "Финтех", — приводятся в сообщении слова управляющего директора "Финтеха" Татьяна Жаркова.

Работа над "Мастерчейном" ведется на площадке ассоциации "Финтех", в состав которой входят ЦБ и крупнейшие российские банки. "Мастерчейн" представляет собой децентрализованную сеть обмена и хранения финансовой информации. Она позволяет проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, а также быстро создавать финансовые сервисы. Кроме того, "Мастерчейн" ускоряет обмен информацией между контрагентами и обеспечивает необходимый уровень доверия при проведении финансовых операций. Планируется, что ДДС будет запущена до конца 2019 года.