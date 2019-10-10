СОЧИ, 10 окт — ПРАЙМ. Вопрос установления на законодательном уровне компенсаций клиентам банков, чьи персональные данные из-за утечки оказались в руках мошенников, требует внимательного изучения, при этом клиентам важно соблюдать основные правила кибергигиены, сообщила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis.

"Этот вопрос требует внимательного рассмотрения. Тема социальной инженерии нас очень беспокоит. Кстати тема социальной инженерии основывается не только на утекших данных", — ответила Набиуллина на вопрос о том, изучает ли ЦБ возможность установления на законодательном уровне компенсаций пострадавшим от утечки данных клиентам банков.

"Мы здесь считаем очень важным довести до клиентов банков — если вам кто-то звонит и пытается узнать ваши данные, положите трубку и сами перезвоните в контактный центр вашего банка, который указан на обратной стороне вашей карточки. Это простая кибергигиена, кибербезопасность", — отметила она.

"Будем смотреть, что можно сделать с точки зрения ответственности и компенсации, но основное — это обычная грамотность в этих условиях", — резюмировала глава ЦБ.

Одной из самых резонансных утечек за последнее время стал инцидент, произошедший в начале октября в Сбербанке. Тогда банк сообщил, что ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Несколькими днями позже в ходе расследования выяснилось, что сотрудник Сбербанка продал одной из преступных групп 5 тысяч учетных записей по картам банка. При этом значительное количество из них устарело и неактивно, клиенты средства не потеряли, уточнял банк.