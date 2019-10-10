МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Международная платежная система Mastercard запустила сервис "Кошелек Pay", который позволяет бесконтактно оплачивать покупки смартфоном, говорится в сообщении платежной системы.

"Mastercard и российская компания Cardsmobile объявляют о запуске сервиса "Кошелек Pay"…. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно установить приложение "Кошелек" и активировать в нем платежные карты Mastercard", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас сервис доступен для держателей карт Mastercard Альфа-Банка и МТС-банка. В ближайшее время к сервису также подключатся ВТБ, "Открытие", Россельхозбанк, Мегафон-банк и другие банки.

"Кошелек Pay" позволяет банкам-эмитентам переносить существующие карты в смартфоны и "умные" носимые устройства, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты: брелоки, ювелирные украшения с микрочипами и другие гаджеты. Подключившимся к сервису банкам также доступна цифровая эмиссия платежных карт.

"Кошелек Pay" работает на базе собственной универсальной платформы токенизации, которая сертифицирована Mastercard и подключена к Mastercard Digital Enablement Service (MDES). Сервис поддерживается на Android-смартфонах версии 5.0 и выше с технологиями NFC и HCE и вскоре станет доступен на носимых устройствах держателей не только Android, но и iOS-смартфонов", — сообщается также в релизе.