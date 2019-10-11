СОЧИ, 11 окт — ПРАЙМ. Объем мировых инвестиций в технологию систем распределенного реестра (блокчейн) с 2016 года увеличился в пять раз и приближается к отметке в 3 миллиарда долларов, заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на форуме финансовых инноваций Finopolis.

"Если мы посмотрим на статистику инвестиций в блокчейн, то она выросла с 2016 года в пять раз. Было 0,5 миллиарда долларов, в 2019 году составила 2,7 миллиарда. Мы приближаемся к 3 миллиардам", — сказала Скоробогатова.

"На фоне инвестиций в другие технологии — это не так много, если будете сравнивать, но это значимый рост, который подтверждает, что сама технология интересная, в нее вкладываются и дорабатывают ее, потому что она пока далека от идеала", — добавила первый зампред.

При этом она отметила, что эффективность технологии блокчейн по-разному проявляет себя для решения прикладных задач. "Пока распределенные реестры не подтвердили свою способность заменить процессинги платежных систем и онлайн-транзакций, особенно трансграничных…. Аккредитивы, гарантии, ценные бумаги — там действительно реально можно увидеть эффект", — подчеркнула Скоробогатова.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация об операциях с криптовалютой биткоин. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга в России пока не определен. В 2018 году в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Пока были приняты лишь два из них – изменения в Гражданский кодекс в части цифровых прав, а также закон о привлечении средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ.