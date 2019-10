МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Компания Google удалила из своего онлайн-магазина игру, пользователи которой могли представить себя участниками протестов в Гонконге, сообщает телеканал CNN.

В сообщении говорится, что игра The Revolution of Our Times позволяет пользователям сыграть роль участника акции протеста. В ходе игры пользователи могут совершать покупки, приобретать необходимые для прохождения миссий оружие и защитную экипировку.

Как сообщает телеканал, представитель Google рассказал, что компания удалила приложение "не в ответ на запрос правительства, а из-за нарушения им политики" онлайн-магазина.

"У компании есть давно установленная политика, которая запрещает создателям (приложений) наживаться на событиях, которые остро воспринимаются (обществом), в том числе пытаясь заработать благодаря серьезным текущим конфликтам или трагедиям с помощью игр", — приводит телеканал заявление Google.

Ранее сообщалось, что сервис App Store отказался публиковать приложение HKmap.live, отслеживающее передвижение гонконгской полиции, которое, по словам разработчика, представляло собой "карту сопротивления в режиме реального времени".

В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как глава администрации района Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступил в силу в полночь по местному времени. Нарушители запрета могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).