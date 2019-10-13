МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Команда Павла Дурова исследует сложившуюся ситуацию из-за временного запрета на выпуск ее новой криптовалюты Gram, пишет The Bell со ссылкой на письмо команды разработчиков инвесторам.

Издание отмечает, что в документе речь идет о переносе даты выпуска проекта, которая также в настоящее время анализируется.

"Мы были удивлены и разочарованы тем, что SEC в этих обстоятельствах предпочла обратиться в суд, и мы не согласны с ее юридической позицией",- говорится в письме.

Разработчики Gram сообщили, что работают над скорым решением этой проблемы и надеются предоставить новые данные в течение следующей недели.

Американская комиссия по ценным бумагам накануне подала иск в суд с целью не допустить ICO Telegram Group Inc на американском рынке (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах). Ранее в рамках ICO компании Дурова уже удалось собрать $1,7 миллиарда.

Посла иска в суд Telegram не может продавать либо каким-либо другим образом распространять свои токены на территории США.

"Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила, что подала срочный иск и получила временный ограничивающий ордер в отношении двух офшорных компаний, предположительно без регистрации предлагающих действующие цифровые токены в США и за рубежом, что позволило привлечь $1,7 миллиарда инвестиционных средств", — говорится в сообщении.

Привлечение денег на этот проект началось в январе 2018 года с целью обеспечить разработку блокчейна Telegram Open Network (TON) и мессенджера Telegram.

"Подозреваемые продали примерно 2,9 миллиарда цифровых токенов под названием "Грамы" по сниженной цене 171 первичному покупателю по всему миру, в том числе 1 миллиард "Грамов" — 39 американским покупателям", — сказано в сообщении американского ведомства.