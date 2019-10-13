Huawei оснастит свои смартфоны емким аккумулятором
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Китайская компания Huawei намерена выпускать смартфоны с более выносливыми аккумуляторами.
Сейчас в большинстве смартфонов производители устанавливают аккумуляторы емкостью чуть более 3 000 мАч.
Huawei, возможно,с целью продвинуть свою продукцию в условиях американских санкций, решила оснащать свои устройства более мощными батареями — емкостью 4 100 мАч. Как пишет The GEEK, новые модели компании Honor V30 и Honor V30 Pro получат именно такие батареи.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20191013/830402380.html