МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Сбербанк и Microsoft проведут совместные исследования по применению искусственного интеллекта в робототехнике для совершенствования системы пересчета монет, сообщила пресс-служба банка во вторник.

"Сбербанк и исследовательское подразделение Microsoft Research (MSR) объявили о совместном проекте, в рамках которого компании будут проводить исследования по применению искусственного интеллекта Microsoft для задач робототехники", — говорится в сообщении.

Как отмечается, цель проекта — обучение роботов манипулировать объектами так же, как это делает человек. Инженеры-исследователи Сбербанка будут работать вместе со своими коллегами из Microsoft Research в исследовательском центре Редмонда (США).

Совместно они будут искать оптимальные способы управления роботами-манипуляторами на основе ИИ-платформы Microsoft. Уточняется, что в основе проекта лежит разработка лаборатории робототехники Сбербанка в области точной манипуляции объектами разнообразной и непостоянной формы с применением технологий компьютерного зрения и глубокого обучения.

"В результате проекта будет усовершенствована система управления робототехническим комплексом, созданным для увеличения производительности труда в процессе пересчета монет…. Система призвана облегчить труд и обеспечить безопасность оператора кассово-инкассаторского центра при разгрузке мешков с монетами с передвижной тележки, что приведет к повышению эффективности работы банка", — добавляется в сообщении.

Также планируется, что успешные результаты совместных исследований лягут в основу научных публикаций на тему практического применения искусственного интеллекта.