МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий на создание киберполигона для обучения и тренировки специалистов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и IT современным практикам обеспечения информбезопасности, соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных актов.

Согласно документу, киберполигон – это инфраструктура для отработки практических навыков специалистов, экспертов разного профиля, руководителей в области информбезопасности и информтехнологий, а также для тестирования программного?и аппаратного обеспечения путем моделирования компьютерных атак и отработки реакций на них.

Получатель субсидии будет выбираться Минкомсвязью на конкурсе. Его победитель должен будет создать (в том числе, с использованием облачных технологий) два киберполигона для обучения современным практикам обеспечения безопасности: один – минимум для двух информационных технологических инфраструктур, эмулирующих корпоративные сети организаций банковской системы РФ, второй — для индустриальной инфраструктуры энергетического сектора. Кроме того, необходимо создать не менее четырех учебно-практических центров по техническому тестированию программного и аппаратного обеспечения в партнерстве с ВУЗами.

Организации, подавшие заявки на конкурс для получения субсидии должны обладать собственной вычислительной инфраструктурой для создания и функционирования киберполигона; опытом оказания услуг по мониторингу информационной безопасности; опытом взаимодействия с организациями высшего профессионального образования в сфере подготовки кадров по направлениям, связанным с информбезопасностью.

В начале сентября "Ростелеком", Минкомсвязь, Минвостокразвития и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) подписали соглашение, направленное на создание Дальневосточного центра киберполигона "Ростелеком". Базовую инфраструктуру Дальневосточного центра киберполигона "Ростелеком" планирует создать в течение 2020 года. Объем инвестиций в проект компания не раскрывает, отмечая при этом, что сейчас это собственные средства компаний группы "Ростелеком". Основная инфраструктура киберполигона будет создаваться на базе "Ростелекома" с привлечением экспертизы сотрудников его дочерней компании "Ростелеком-Солар".