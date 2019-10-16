МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Официальные сайты кредитных, микрофинансовых организаций и страховщиков начали маркироваться в поисковой выдаче Mail.ru, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Официальные сайты кредитных и микрофинансовых организаций, а также сайты субъектов страхового дела с октября 2019 года начали маркироваться порталом Mail.ru. Таким образом, получил развитие проект, ранее реализованный Банком России совместно с компанией "Яндекс", — говорится в сообщении.

Поясняется, что в поисковой выдаче Mail.ru появился специальный значок (синий кружок с галочкой), информирующий потребителя о том, что на промаркированном сайте предлагаются услуги финансовой организации, которая находится под надзором ЦБ, и ее деятельность регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей. Услуга доступна пользователям как в мобильной версии, так и в версии для ПК.

Маркировка предоставляет потребителю возможность выбирать в онлайн-пространстве компании, которые работают законно и обладают соответствующим статусом. Кроме того, минимизирована возможность для действующих в интернете нелегальных компаний, в том числе двойников, вводить в заблуждение потребителя финансовых услуг.

В июне 2017 года Банк России начал проект по маркировке в поисковой системе "Яндекс". Первыми маркер получили микрофинансовые организации. Впоследствии к проекту присоединились страховщики и другие участники финансового рынка. В апреле пресс-служба регулятора сообщила, что поисковые системы выражают интерес к маркировке легальных сайтов банков и других финансовых компаний, и если такая тенденция продолжится, специальные законодательные предписания по этой теме могут не понадобиться.