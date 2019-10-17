СОЧИ, 17 окт — ПРАЙМ. "Ростелеком" рассчитывает закрыть сделку по консолидации 100% Tele2 в первом квартале 2020 года, сообщил журналистам президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"В целом рассчитываем, что сделка будет закрыта в первом квартале", — сказал Осеевский в кулуарах форума "Взгляд в цифровое будущее".

По его словам, "Ростелеком" подал документы на получение всех видов директив, необходимых для одобрения сделки, сейчас они находятся "в стадии рабочего процесса" с министерствами и аппаратом правительства.

Ранее в октябре Осеевский говорил РИА Новости, что "Ростелеком" ожидает получения всех директив в конце октября.

Глава "Ростелекома" сообщил также, что компания не планирует менять свою дивидендную политику после сделки по консолидации 100% Tele2.

"Менеджмент этого не планирует", — сказал Осеевский.