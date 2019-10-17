СОЧИ, 17 окт — ПРАЙМ. У ФСБ нет серьезных конфликтов с интернет-компаниями в части предоставления ключей шифрования, кроме ситуации с Telegram, заявил журналистам в четверг глава спецслужбы Александр Бортников.

"В части, касающейся каких-либо конфликтов, — у нас серьезных конфликтов ни с кем нет, кроме той ситуации, которая была с Telegram, вы помните", — сказал Бортников по итогам прошедшего в Сочи совещания руководителей спецслужб государств-партнеров ФСБ.

По его словам, ФСБ, "конечно же, пытается налаживать необходимые контакты" в этой сфере.

"Надо искать компромиссы", — отметил генерал.

Он подчеркнул, что "Telegram работает на территории других стран с представителями в том числе и спецслужб, дает им возможность им использовать свой ресурс". Бортников отметил важность того, чтобы IT-компании помогали спецслужбам бороться с терроризмом, делясь информацией, циркулирующей в закрытых чатах и относящейся к планам совершения преступлений террористического характера.

Директор ФСБ напомнил, что при обсуждении вопроса о ключах шифрования интернет-компании выражают обеспокоенность вмешательством силовых ведомств в частную жизнь граждан путем доступа к частной переписке, ведущейся с помощью мессенджеров. "Но разве может быть свобода без безопасности?" — сказал Бортников.