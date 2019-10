ВАШИНГТОН, 17 окт — ПРАЙМ. Компания Telegram Павла Дурова согласна отложить операции по криптовалюте Gram и блокчейн-платформе TON, пока не завершится суд в США, говорится в судебных документах.

"Хотя заявления (истца) Комиссии по ценным бумагам и рынкам необоснованны, и Telegram готов к быстрому разбирательству в суде, Telegram решил задержать запуск платформы блокчейна TON и любое распространение Gram, пока этот вопрос не будет разрешен (в суде) наряду с другими вопросами регулирования", — говорится в поданном в суд заявлении адвокатов Telegram.

Ранее Комиссия США по ценным бумагам и рынкам (SEC) сообщила, что подала иск к Telegram Group Inc в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Согласно заявлению комиссии, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства.