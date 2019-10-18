МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") направил запросы руководителям сотовых операторов МТС, "Мегафон", "Вымпелком" (работает под брендом "Билайн") и Tele2, а также интернет-компаний Rambler&Co, Mail.ru Group и "Яндекс" по использованию иностранного оборудования и возможности его дистанционного отключения из-за рубежа.

В обращениях, копии которых размещены в Telegram-канале депутата, Горелкин указывает, что, по сообщениям федеральных СМИ, "Газпром" столкнулся с принудительным отключением иностранного оборудования через спутник. Этот депутат является членом комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"В целях защиты прав граждан и их законных интересов, национальной безопасности прошу Вас дать ответы на следующие вопросы в рамках своих полномочий. Использует ли Ваша компания для предоставления услуг оборудование зарубежного производства? Возможна ли ситуация, при которой производитель оборудования способен дистанционно повлиять на его работоспособность?" — говорится в запросах.

Кроме того, депутат просит руководителей компаний ответить на вопрос, готовы ли они будут к оперативной ликвидации возможных последствий в таких ситуациях.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Газпром" в 2012 году столкнулся с отключением через спутник двух мобильных компрессорных станций производства австрийской LMF, предназначенных для использования при ремонте газопроводов. Как соощили РИА Новости в газовом холдинге, после этого начались разработки отечественного аналога, и опытный образец уже изготовлен одним из предприятий в Татарстане.