МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Список из 10 самых производительных смартфонов на базе Android составили разработчики теста Master Lu (создан для исследования производительности).

Как пишет MyDrivers, на первом месте — игровой смартфон Nubian Red Devil 3S с процессором Snapdragon 855 Plus. На втором — гаджет с тем же процессором — Xiaomi Black Shark Game 2 Pro.

На третьем месте — китайский Huawei Mate30 Pro с процессором Kirin 990.

Замыкают первую пятерку Samsung Galaxy Note10+ 5G и ZTE Axon 10 Pro 5G.

По мнению экспертов, в скором времени не исключено появление в рейтинге других гаджетов с процессорами Snapdragon 855 Plus и Kirin 990.

Уже к концу текущего года, прогнозирует издание, доля смартфонов с технологией 5G составит 50% в рейтинге.

Сейчас производители фокусируют свое внимание на развитии аппаратного обеспечения, не применяя в полном объеме возможности 5G.