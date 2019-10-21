МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Российское подразделение Apple, "Эппл рус", сменило гендиректора, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на партнеров компании.

На позицию Виталия Морозько (бывшего гендиректора) руководство компании назначило Татьяну Ахматову, которая с 2014 года отвечала в компании за розничные продажи в России и СНГ. В целом Ахматова работает в Apple с 2005 года. Информация о назначении также содержится на странице Ахматовой в соцсети LinkedIn.

Пресс-служба российского подразделения Apple переадресовала вопросы в головной офис компании.

Виталий Морозько возглавлял компанию "Эппл рус" с декабря 2017 года. По данным одного из российских партнеров Apple, он получил предложение о работе от другой компании.

По итогам девяти месяцев 2019 года Apple занимает третье место среди производителей смартфонов на российском рынке по продажам в количественном выражении и первое — в денежном.