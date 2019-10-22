МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) во вторник удовлетворила заявки МТС и "Мегафона" на получение частот для совместного тестирования технологии мобильной связи пятого поколения (5G), сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов по итогам заседания комиссии.

"Появилась первая заявка на территории Санкт-Петербурга, совместная заявка "Мегафона" и МТС по тестированию 5G в объединенном спектре (шириной полосы — ред.) 50 МГц. МТС и "Мегафон" объединили спектр и тестируют 5G, хотят пробовать. Это заявка для экспериментальных работ. Эта заявка удовлетворена — и "Мегафона", и МТС. Они подали одновременно одинаковые заявки", — сказал Иванов.

Он добавил, что данное решение ГКРЧ будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МТС, компании планируют исследовать возможности и условия развертывания сетей 5G в смежных полосах 2570-2620 МГц (сейчас эти частоты используются для LTE — ред.) в Санкт-Петербурге, в том числе, в рамках совместного использования радиочастотного спектра.