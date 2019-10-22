МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Законопроект об ограничении для иностранцев владения в России "значимыми" информресурсами, который затрагивает и интересы компаний сферы высоких технологий, требует дополнительного обсуждения, заявили журналистам в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ.

"Мы считаем, что текст законопроекта следует обсуждать дополнительно", — сообщили в пресс-службе.

"ФАС считает, что подходить к вопросу принятия отдельного законопроекта, ограничивающего акционерную долю иностранцев в "значимых" IT-компаниях, следует взвешенно, учитывая интересы всех участников рынка и государства. По нашему мнению, существуют несколько правовых конструкций, в том числе, регулирование, установленное 57-ФЗ (законом об иностранных инвестициях в "стратегические" отрасли — ред.)", — объяснили в ФАС.

Законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах был внесен в Госдуму в конце июля депутатом от "Единой России" Антоном Горелкиным. Согласно проекту, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа говорил, что законопроект относит к значимым информационным ресурсам IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая "Яндекс" или Mail.ru Group.

Законопроект ранее подвергся критике со стороны и кабмина, и самой отрасли. Вместе с тем, согласно отзыву правительства, оно готово поддержать проект закона при ряде доработок. Помимо ограничения иностранного владения не 20%, а 50% минус одной акцией, кабмин предлагает сформировать закрытый перечень четких, объективно измеримых критериев отнесения информационных ресурсов к "значимым" для исключения любого оценочного влияния и закрытый перечень ограничений, связанных с функционированием таких информационных ресурсов.

Сама ФАС устами главы управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елены Заевой заявляла, что не имеет концептуальных возражений против законопроекта, но он требует уточнений.