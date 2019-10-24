МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Совокупная выручка Mail.Ru Group (MRG) по МСФО в третьем квартале выросла в годовом выражении на 25,1%, до 21,398 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA вырос на 33% и составил 7,207 миллиарда рублей. Чистая прибыль увеличилась на 37,3% — до 3,906 миллиарда рублей.

Выручка от рекламы составила 8,941 миллиарда рублей, увеличившись на 21,8%. Выручка от ММО-игр (массовые многопользовательские онлайн-игры) выросла на 20,5% — 6,917 миллиарда рублей. Выручка от IVAS-продуктов (internet value added services, дополнительные услуги и сервисы) выросла на 14,9% — до 3,912 миллиарда рублей. Выручка в сегменте "Другое" выросла на 160,9% и составила 1,628 миллиарда рублей.

Выручка направления "Социальные сети и коммуникационные сервисы" ("Вконтакте", "Одноклассники", почта, музыка и игры) в третьем квартале выросла на 19,2% и составила 12,447 миллиарда рублей. Так, выручка "ВКонтакте" выросла на 24,7%. "Это очередной шаг к цели — удвоению выручки за следующие 3-4 года", — отмечается в сообщении. Выручка сегмента "Игры" выросла на 24,7% — до 7,686 миллиарда рублей.