КИЕВ, 24 окт — ПРАЙМ. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение азербайджанской Bakcell на покупку "дочки" МТС "Vodafone Украина", сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение Bakcell (Баку, Азербайджан) на опосредованное приобретение акций компании Preludium B.V. (Амстердам, Нидерланды), что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления компании. Это позволит азербайджанской компании приобрести опосредованный контроль над украинским мобильным оператором, известным под брендом Vodafone", — говорится в сообщении.

По данным украинских СМИ, оператор "Vodafone Украина" является вторым по величине оператором мобильной связи в стране, обслуживает 19,7 миллиона абонентов. Чистая прибыль компании в 2018 году составила 1,8 миллиардов гривен.

Компания Bakcell — оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Сеть Bakcell, состоящая из более 7,5 тысяч базовых станций, охватывает 93% территории и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 миллионов человек.