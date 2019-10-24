МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Американская компания Google создала первый в мире компьютер на основе квантовых технологий. Как сообщили ее разработчики, новое устройство уже выполнило ряд расчетов, которые находятся за пределами практических возможностей "обычных" компьютеров. Так, принадлежащий компании Google 54-кубитный процессор Sycamore смог за 200 секунд решить задачу, которая должна занять у современных суперкомпьютеров не менее 10 тысяч лет расчетов.

В свою очередь СМИ пишут, что американская корпорация IBM — основной конкурент Google в области квантовых технологий — уже заявляла о том, что задачу, решение которой иллюстрирует превосходство процессора Sycamore, можно решить за 2,5 дня при помощи классических технологий.

Принципы работы квантовых компьютеров фундаментально отличаются от ныне действующих в сфере цифровых устройств. Если в работе классических компьютеров используется двоичная система, где бит равен или нулю, или единице, то квантовый бит или "кубит" при этом может существовать в нескольких состояниях одновременно, что позволяет устройствам работать со значительно большими объемами данных в более короткий срок.

ШАГ В БУДУЩЕЕ

Разработки в этой сфере ведут крупнейшие IT-компании разных стран, в том числе, в России, но детальной информации о них пока мало, по крайней мере, в открытом доступе. Ожидается, что квантовые технологии станут основой компьютеров, которые будут обладать рекордной скоростью вычислений, а также сверхточными датчиками. Однако многие эксперты полагают, что квантовые компьютеры могут представлять угрозу кибербезопасности, поскольку сделают уязвимыми сегодняшние методы шифрования.

Тем не менее, опрошенные "Прайм" аналитики признают перспективность технологии и указывают, что объявление Google – шаг вперед в ее развитии.

"Мировые новости по скорости развития квантовых технологий впечатляют не только ученых, но и большинство пользователей современной техники. Ведь успехи развития квантовой теории оказались востребованы далеко за рамками лабораторных экспериментов", — рассуждает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

"Полноценный универсальный квантовый компьютер пока мечта. Но результаты компании Google – шаг вперед к ее воплощению. Благодаря огромной скорости разложения на простые множители квантовый компьютер бьет рекорды по скорости дешифровки информации и открывает целую эпоху в области криптографии. Google — самая большая публичная компания в мире, которая оценила необходимость проведения экспериментов с квантовыми вычислениями от теории до практического применения", — отметил он.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

При этом эксперты констатируют, что квантовые технологии с еще самих теоретических описаний считались прорывными и одновременно очень затратными. Сейчас многие моменты квантовой теории в области многих частиц и сложных экспериментов уже не только проведены, но и воплощаются в реально достижимые полезные продукты. Однако они по-прежнему остаются не массовым явлением.

"Заявления Google об успешном достижении высокой скорости вычислений – в заявленных рамках — скорее всего коммерческий ход. Не исключаю, что открыто объявить о сверхвысоких технологиях, дающих значительное преимущество одной стране — возможность укрепить политическую и экономическую позицию в мире", — допускает Тимофеев.

"На сегодняшний день очень и очень немногие могут позволить себе квантовый компьютер – если мы говорим о простых пользователях. Да, иметь возможность совершать операции супервычисления очень важно, особенно в виртуальной реальности, когда надо молниеносно обработать громадные массивы данных. Но массовое их внедрение – тема будущего", — считает Денис Кусков из агентства Telecom Daily.

ОБОГНАТЬ СВОЕ ВРЕМЯ

При сегодняшней стоимости подобных устройств да и вообще квантовых технологий их просто никто не купит. В ближайшей перспективе заинтересоваться их использованием могут B2B и B2G сегменты – с них, возможно, и начнется широкое распространение новинки. Тогда станет очевидно, какие возможности дают огромные скорости при получении информации, полагает он.

По мнению экспертов, в будущем квантовые компьютеры могут получить широкое коммерческое использование в химии, медицине, машиностроении, космической и военной индустрии.

"Именно для них важна молниеносная связь с базами данных и получение исчерпывающей информации о месте, времени, событии. По сути, это серьезный шаг к развитию "интернета вещей", о котором сейчас все говорят", — уверен Кусков.

Эксперты сходятся во мнении, что развитие квантовых технологий невозможно без существенного рывка в других направлениях. Не исключено, что мы будем узнавать о них больше по мере того, как будут достигнуты сопутствующие технологические достижения по развитию технологии безопасности данных и блокчейн, развития цифрового правительства и цифровой экономики.

Пока же внедрять новинку в широкие массы явно преждевременно – общество к ней не готово. Так, если биржевой робот запустить на квантовом компьютере, биржа в момент рухнет, заключил Тимофеев.