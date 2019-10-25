МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила о ликвидации Moonwalk CDN (Content Delivery Network), одного из крупнейших пиратских провайдеров видеоконтента для России и СНГ, которая привела к закрытию еще двух ведущих CDN — HDGO и Kodik, говорится в сообщении компании.

"Конец "Большой тройки пиратских CDN", по оценкам экспертов Group-IB, уже нанес ущерб 90% российских потоковых веб-ресурсов, транслирующих пиратский видеоконтент, однако освободившаяся ниша уже в ближайшее время может быть занята новыми игроками… "Большая тройка" была нацелена преимущественно на аудиторию России и СНГ, хотя Moonwalk в ближайшее время и планировал выйти на пиратский рынок Бразилии и собрал базу из 2000 кинофильмов на португальском языке", — сообщается в релизе.

По данным компании, Moonwalk существовал на протяжении двух лет. "На пике своей активности Moonwalk агрегировал 42 807 фильмов (из них 14 549 сериальных тайтлов) и предоставлял пиратам удобный технический сервис, позволяющий автоматизировать размещение незаконного контента на страницах пиратских сайтов. Стоимость ежемесячного содержания подобной CDN-инфраструктуры составляла порядка 100 тысяч долларов, а доходы злоумышленников исчислялись миллионами долларов", — отмечает компания.

Moonwalk был ликвидирован в октябре 2019 года. Затем начались проблемы с доставкой видео-контента у двух других крупных пиратских CDN — HDGO и Kodik, которые использовали общие с Moonwalk серверы в Нидерландах и работали в рамках "соглашения об обмене". Kodik сразу потерял почти половину контента — 8 тысяч из 17 тысяч сериалов, а HDGO на момент своего закрытия обладал базой, насчитывающей более 25 тысяч кинокартин — 60% фильмов и 40% сериалов.

По данным Group-IB Anti Piracy, в настоящее время существует около 10 пиратских CDN, обеспечивающих видеоконтент для России и стран СНГ. Наблюдая обострившуюся борьбу с CDN-хранилищами контента, пираты ищут новые способы монетизации. Освободившаяся ниша, по прогнозам экспертов Group-IB Anti Piracy, на первых порах будет занята агрегаторами пиратского контента.

"В краткосрочной перспективе закрытие Moonwalk поможет значительно сдержать бизнес пиратов и уменьшит распространение пиратских копий в России. Однако в долгосрочной — доходное место Moonwalk, HDGO и Kodik займут другие. Поскольку одновременно были заблокированы не все игроки, у них остается время на передел пиратского рынка и реорганизацию", — пишут эксперты.