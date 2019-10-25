МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP в третьем квартале выросла на 38% — до 45 миллиардов рублей, говорится в сообщении интернет-компании.

Скорректированная чистая прибыль в третьем квартале выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 6,9 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 29% — до 13,9 миллиарда рублей.