МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Apple предоставила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) дополнительные материалы в рамках антимонопольного дела, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

ФАС в августе возбудила дело против Apple в связи с действиями на рынке приложений для iOS. Дело возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского" из-за необоснованного отклонения версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего "очередная версия KSK лишилась существенной части функционала". В то же время Apple ввела на рынок в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля.

"Поступали дополнительные разъяснения, я с ними знаком, мы будем проводить серию внутренних совещаний и будем оценивать их дополнительные разъяснения. Много из того, что мы не знали раньше, мы узнали из разъяснений Apple", — сказал Артемьев.

Ближайшее рассмотрение дела назначено на 1 ноября.