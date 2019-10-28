МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом подконтрольный госкорпорации "ВЭБ.РФ" зеленоградский завод "Ангстрем-Т", производящий микроэлектронику, и открыл на нем процедуру конкурсного производства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Конкурсным управляющим утвержден Петр Науменко, его отчет о ходе банкротства суд назначил на 21 апреля.

Первую процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в марте по заявлению ВЭБа. Суд включил в реестр требований кредиторов долг перед ВЭБом сначала в 14,3 миллиарда рублей, затем – еще в 83,2 миллиарда рублей. Обязательства возникли по договору кредитной линии на 815 миллионов евро от 9 апреля 2008 года.

На заседании в понедельник представитель временного управляющего Юрия Хлобыстова сообщил, что состоявшееся 30 сентября первое собрание кредиторов высказалось за переход к конкурсному производству. Он заявил соответствующее ходатайство, которое поддержали все участники заседания.

Как пояснял РИА Новости в январе представитель ВЭБа, госкорпорация стала владельцем 100% капитала предприятия для консолидации актива у основного кредитора в целях его дальнейшего развития. По его словам, ВЭБ первым обратился в суд с заявлением о несостоятельности "Ангстрем-Т", поскольку другие кредиторы завода также заявили о наличии просроченной задолженности.

В госкорпорации тогда заявили, что ВЭБ рассматривает обращение в суд как техническую меру, которая позволит организовано провести переговоры с кредиторами и определить порядок погашения просроченной задолженности. По словам представителя ВЭБа, госкорпорация заинтересована в дальнейшем развитии предприятия, разрабатывает его новую инвестиционную программу и ведет поиск стратегического партнера. В пресс-службе "Ангстрем-Т" агентству тогда же сообщили, что завод работает в штатном режиме, и назвали заявление о банкротстве технической юридической процедурой.

Глава госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов 4 февраля говорил, что правительство РФ рассмотрит инвестпрограмму завода "Ангстрем-Т". В текущем году через ВЭБ предприятие будет профинансировано на 3,4 миллиарда рублей. Министерство торговли США в сентябре 2016 года внесло "Ангстрем-Т" в санкционный список.