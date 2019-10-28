МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Запуск Сбербанком в мобильном приложении переводов за рубеж на счета по всему миру может сильно изменить баланс на рынке России, а также может снизить востребованность криптовалют как средства перевода средств за границу, заявил РИА Новости гендиректор международной процессинговой компании Chronopay Павел Врублевский.

Сбербанк ранее в понедельник запустил в мобильном приложении переводы за рубеж на счета по всему миру, в том числе в пользу юридических лиц, с комиссией в 1% от суммы перевода.

"Это очень сильный ход, который может сильно изменить баланс на рынке. Из России в настоящее время крайне ограничены возможности для переводов за рубеж", — говорит Врублевский.

Он отметил, что из-за нового сервиса Сбербанка может даже упасть спрос на криптовалюты со стороны тех, кто использует их для вывода средств в связи с бюрократической сложностью процедуры.

"Сбербанк в данном случае, конечно, делает настоящий прорыв. Не удивлюсь, если этот ход немного уронит востребованность криптовалют в России — не секрет, что их очень часто используют для вывода средств и не менее часто проблема не в законности перевода, а просто в бюрократической сложности самой процедуры", — считает эксперт.