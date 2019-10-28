МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Объем необходимых инвестиций в разработку программного обеспечения в России, по оценке самих компаний, по итогам текущего года превысит 600 миллионов долларов, так же как и в 2020 году, говорится в ежегодном исследовании НП "Руссофт".

Исследование основано на данных опроса разработчиков программного обеспечения, точная выборка не представлена. Согласно документу, объем внешнего финансирования, полученного российскими разработчиками ПО, в 2018 составил более 300 миллионов долларов. Деньги из внешних источников получили 11% компаний реcпондентов, а годом ранее таковых было только 6%.

"В 2019 году софтверный бизнес ожидает удвоение привлеченных инвестиций. Следовательно, их объем должен превысить 600 миллионов долларов. На такой же рост компании рассчитывают и в 2020 году", — говорится в документе. Эксперты при этом отмечают, что эти показатели отражают скорее потребность в инвестициях, а не реальные перспективы.

"По факту привлечения средств из внешних источников большого различия с ожиданиями компаний уже нет. Однако по объему привлеченных инвестиций софтверные компании по-прежнему значительно переоценивают имеющиеся возможности", — поясняют эксперты.