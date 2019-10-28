МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Американская Alphabet, материнская компания Google, хочет приобрести американскую компанию, занимающуюся производством фитнес-трекеров и "умных" часов, Fitbit, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Alphabet сделала предложение о приобретении американскому производителю носимых устройств Fitbit", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уверенности в том, что переговоры Google и Fitbit приведут к сделке, нет.

Компания Fitbit была основана в 2007 году Джеймсом Парком (James Park) и Эриком Фридманом (Eric Friedman) в Калифорнии. Корпорация производит "умные" аксессуары, позволяющие следить за здоровьем.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.