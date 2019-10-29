МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Более 53% интернет-пользователей России готовы отказаться от иностранных сервисов в пользу российских в целях развития отечественного рынка, показало исследование, проведенное Институтом развития интернета (ИРИ).

В ходе исследования ИРИ с 23 по 27 октября узнал мнение интернет-сообщества о важности защиты данных российских граждан, балансе между безопасностью персональной информации и бизнес-интересами, а также о принадлежности отечественных IТ-компаний и значимости их достижений для россиян. В исследовании приняли участие 1 тысяча респондентов с территории РФ в возрастных группах от 18 лет.

"Больше половины (53%) опрошенных готовы отказаться от использования иностранных платформ в пользу аналогичных российских в целях ускорения развития отечественного рынка и создания новых рабочих мест", — рассказали РИА Новости в ИРИ по итогам исследования. Наибольший энтузиазм в готовности отказаться от зарубежных сервисов выразили респонденты-женщины 45-54 лет и старше 65 лет – 70%. Меньше всего к этому готовы молодые люди в возрасте 18-24 лет (21% мужчин и 25% женщин).

Исследование также показало, что 34% респондентов испытывают чувство гордости за то, что у них есть выбор между использованием отечественных и зарубежных интернет-сервисов. Больше всего гордятся достижениями российских IТ-компаний женщины и мужчины старше 65 лет (44% и 39% соответственно).

Также 77% россиян считают, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний для обеспечения безопасности и защиты персональных данных граждан. При этом 73% полагают, что российские интернет-компании, работающие в РФ и зарабатывающие на использовании данных россиян, должны находиться под управлением граждан РФ. Большинство (66%) считают при этом, что государство должно поддерживать отечественные интернет-компании и предоставлять им преференции.