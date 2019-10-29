МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Сбербанк подписал необязывающее соглашение о покупке у Газпромбанка (ГПБ) доли в совладельце Mail.ru Group (MRG), обязывающее планируется заключить до конца года, сообщила пресс-служба Сбербанка.

Газпромбанк владеет акциями Mail.ru Group через "МФ Технологии" — СП с участием банка, "Мегафона", "Ростеха" и USM Holdings. "МФ Технологии" владеет 5,23% экономической доли, дающих 58,87% голосов в интернет-компании. В свою очередь, доля Газпромбанка в СП — 35%. Таким образом, на долю Газпромбанка приходится около 20% голосующих акций MRG.

"Сбербанк сообщает о подписании необязывающего соглашения о приобретении миноритарной доли в компании "МФ Технологии" (МФТ) у "Газпромбанк" (Акционерное общество). Обязывающее соглашение планируется заключить до конца 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления и регуляторов", — указывается в сообщении.

Сбербанк отмечает существенный потенциал в создаваемой совместно c MRG платформе сервисов O2O (online-to-offline) в сфере доставки еды и ресторанного бизнеса, транспорта и в целом ряде других направлений. "Банк разделяет и поддерживает стратегию Mail.ru Group, направленную на технологическое лидерство и расширение спектра качественных услуг для удовлетворения ежедневных потребностей клиентов и улучшение пользовательского опыта", — сказано в сообщении.

Mail.Ru Group — одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты, портал и мессенджеры "Mail.Ru Агент" и ICQ. Компании также принадлежат соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте" и разработчик мобильных игр Pixonic.