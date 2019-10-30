МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Радиолокационную станцию, способную обнаруживать беспилотники из пластика и дерева, создают в России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи" (входит в РТИ) Кирилл Макаров.

"Мы работаем над определенной станцией для обнаружения низколетящих целей, в числе которых дроны, способные нести угрозу", — сказал Макаров.

По его словам, такая станция сможет обнаруживать даже беспилотники, сделанные из дерева или пластика.

"Мы никогда не специализировались на создании РЛС обнаружения аэродинамических целей по каким-либо сигналам, этим занимается радиотехническая разведка. Мы занимаемся радиолокационной разведкой. Любой материал имеет эффективную поверхность рассеивания, пусть он деревянный, пусть пластиковый. То, что мы делаем, позволит обнаруживать, в том числе, и такие беспилотники", — пояснил собеседник агентства.

Полный текст интервью с Макаровым читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.



