В РФ создают систему, способную обнаружить деревянный или пластиковый дрон
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Радиолокационную станцию, способную обнаруживать беспилотники из пластика и дерева, создают в России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи" (входит в РТИ) Кирилл Макаров.
"Мы работаем над определенной станцией для обнаружения низколетящих целей, в числе которых дроны, способные нести угрозу", — сказал Макаров.
По его словам, такая станция сможет обнаруживать даже беспилотники, сделанные из дерева или пластика.
"Мы никогда не специализировались на создании РЛС обнаружения аэродинамических целей по каким-либо сигналам, этим занимается радиотехническая разведка. Мы занимаемся радиолокационной разведкой. Любой материал имеет эффективную поверхность рассеивания, пусть он деревянный, пусть пластиковый. То, что мы делаем, позволит обнаруживать, в том числе, и такие беспилотники", — пояснил собеседник агентства.
Полный текст интервью с Макаровым читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20191030/830477390.html