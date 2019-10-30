МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила в сети одну из крупнейших баз с данными более 1,3 миллиона платежных карт; клиентов российских банков утечка не затронула, следует из сообщения в блоге компании.

"Group-IB обнаружила огромную базу данных, содержащую более 1,3 миллиона записей по кредитным и дебетовым картам, в основном клиентов индийских банков…", — говорится в сообщении.

"Это одна из самых больших баз данных, когда-либо загруженных на подпольный рынок, и, возможно, одна из самых дорогих. Каждая запись в ней оценивается в 100 долларов, общая стоимость базы данных составляет не менее 130 миллионов долларов", — отмечают эксперты.

По данным компании, база данных под названием "India-mix-new-01" продается с 28 октября 2019 года одним из самых известных подпольных магазинов. База данных содержит только данные кредитных и дебетовых карт, которые можно использовать для производства копий для обналичивания средств. Эксперты Group-IB проанализировали все данные в базе и обнаружили, что более 98% из них принадлежат индийским банкам, 1% — колумбийским банкам. Более 18% данных в базе связаны с одним конкретным индийским банком.

Клиентов российских банков утечка не коснулась, уточнили РИА Новости в компании.

"Большие утечки платежных данных случались и раньше, однако базы данных обычно загружаются несколькими маленькими частями и в разное время. Это действительно самая большая база данных карт в одном файле, когда-либо загруженная на подпольный рынок. Что интересно в этом конкретном случае, так это то, что эта база данных ранее не рекламировалась ни в новостях, ни в "магазинах" карт, ни даже на форумах в даркнете", — приводится в сообщении комментарий гендиректора и основателя Group-IB Ильи Сачкова.

По его словам, это первая за последние 12 месяцев продажа крупной базы данных карт индийских банков.

Group-IB уведомила об обнаруженной базе своих клиентов и передала информацию органам власти.