МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Поставки смартфонов Apple в КНР по итогам третьего квартала сократились на 28% к уровню прошлого года, до 5,1 миллиона, тогда как год назад показатель составлял 7,1 миллиона штук, свидетельствуют данные аналитической фирмы Canalys.

На компанию Apple приходится около 5,2% рынка смартфонов в стране, говорится в сообщении, хотя год назад показатель составлял 7%. Американская компания, таким образом, занимает пятое место на рынке смартфонов в КНР, в том числе за счет запуска iPhone 11 в сентябре, на который пришлось около 40% квартальных поставок. Рынок смартфонов в Китае, согласно расчетам компании, в третьем квартале несколько вырос по отношению ко второму, но в годовом выражении сократился на 3%, до 97,8 миллиона штук.

Лидером поставок в КНР за третий квартал стала Huawei с 41,5 миллиона смартфонов за три месяца, что в 1,6 раза больше к уровню прошлого года, компания занимает рекордные 42% рынка в стране. На втором месте оказалась компания Vivo с 17,5 миллиона штук, что на 23% меньше к прошлому году. Oppo заняла третье место, поставки фирмы составили 17 миллионов, что на 20% меньше в годовом выражении. Xiaomi поставила 8,8 миллиона единиц, что на 33% меньше к уровню 2018 года.

Финансовая отчетность компании Apple за четвертый квартал 2018-2019 фингода будет опубликована в среду после закрытия рынков США, в ней компания сообщит официальные данные по продажам iPhone по итогам квартала. Аналитики ожидают, что общая выручка Apple за квартал составила 62,9 миллиарда долларов, а прибыль на акцию — 2,84 доллара.

Apple 10 сентября представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах — с 13 сентября), продажи начались 20 сентября одновременно с другими странами. Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт стоит 131,99 тысячи рублей.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.