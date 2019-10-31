МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Число корпоративных блокчейн-проектов в РФ в первом полугодии выросло на 45% в годовом выражении, об этом говорится в исследовании компаний MindSmith и Waves Enterprise, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных опроса 157 организаций, работающих с технологией блокчейн. В спросе участвовали как российские компании, так и международные, присутствующие в России.

"Количество корпоративных блокчейн-проектов за первое полугодие 2019 года увеличилось на 45% в сравнении с тем же периодом 2018 года. Компании из энергетики, добывающей и обрабатывающей промышленности (30%) обогнали финансовые организации (28%) по количеству внедрений блокчейна в свои бизнес-процессы", — говорится в документе.

По мнению экспертов, за год блокчейн показал себя как устойчивая технология и подтвердил свою эффективность на российском рынке. Основные области применения блокчейна – сферы, требующие взаимодействия многих контрагентов.

Среди запущенных в России блокчейн-проектов преобладают проекты для контроля цепочки поставок, оптимизации документооборота, проведения платежей, а также токенизации традиционных финансовых инструментов. Кроме того, среди топ-10 крупнейших российских компаний в области информбезопасности за год у пяти появились услуги, связанные с блокчейном, отмечается в сообщении.

"У блокчейна в России может открыться "второе дыхание". Россия может побороться за мировое технологическое лидерство. Применение блокчейна в корпоративной среде распространится за пределы логистики и финансов", — считают эксперты.