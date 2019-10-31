МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Американская компания Apple купила у российской компании ISBC торговую марку AIRTAG, под которой были выпущены гаджеты с RFID-метками, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

Apple намерена выпускать под новым брендом устройство для отслеживания предметов. Ранее под этой маркой в течение пяти лет выпускались RFID-брелоки для различных проектов в области идентификации.

На сайте ISBC опубликовано сообщение, в котором уточняется, что зеленоградская компания совершила международную сделку по переводу прав на товарный знак AIRTAG. Компания приняла решение развивать все свои продукты под единым брендом ISBC.

"Компания ISBC гордится качеством своих RFID-брелоков, которое доказано их многомиллионным тиражом и постоянно растущим спросом на AIRTAG для транспортных проектов, систем контроля доступа и проектов лояльности на российском и международном рынке", — сообщает компания.

По условиям конфиденциальности детали разглашены не будут.