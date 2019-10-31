МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Рынок интернет-пиратства в России в 2019 году впервые за 5 лет сократился — до 63,5 миллиона долларов, при этом желание россиян смотреть нелегально распространяемые фильмы и сериалы выросло, говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

"Впервые за 5 лет рынок интернет-пиратства в России не только остановился в росте, но и показал падение. Его объем составил 63,5 миллиона долларов, что на 27% ниже аналогичного показателя 2018 года", — сообщается в релизе.

Эксперты Group-IB считают одними из основных причин обвала доходов российских интернет-пиратов удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение "большой тройки" пиратских CDN, снабжавшей контентом до 90% онлайн-кинотеатров России и СНГ, а также совершенствование законодательного поля и антипиратский меморандум.

Монетизация пиратской деятельности напрямую зависит от объемов рекламного трафика. Эксперты направления Group-IB Anti-Piracy подсчитали, что среднемесячный доход от рекламы с крупных пиратских сайтов достигает порядка 10 тысяч долларов.

При этом специалисты направления Group-IB Anti-Piracy отмечают, несмотря на значительную трансформацию рынка пиратства в 2019 году, желание россиян использовать бесплатную пиратскую продукцию по сравнению с прошлым годом даже немного выросло.

"Количество запросов в популярных поисковых системах на просмотр бесплатных фильмов и сериалов на пиратских ресурсах по итогам года составил 10,4 миллиарда (рост на 0,06%)", — пишут эксперты.