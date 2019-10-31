МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Китайская Huawei и российская "Норси-Транс" будут производить промышленное серверное оборудование для российских проектов в рамках "Цифровой экономики", говорится в сообщении китайской компании.

Huawei заключила соглашение о сотрудничестве с производителем информационно-аналитических систем "Норси-Транс". Согласно ему, компании создадут совместное производство оборудования на базе процессора KunPeng; комплектующие серверов будут российскими, само производство будет локализовано в России на базе "Норси-Транс".

"Объединение производственных мощностей и интеллектуальной собственности компаний позволит выпускать на рынок запатентованные отечественные решения нового поколения, соответствующие всем требованиям регулирующих органов РФ. Разработки, созданные под совместным управлением, будут применяться в различных отраслях в рамках национального проекта "Цифровая экономика", включая решения для "Умного города", "Умного ЖКХ", беспилотного транспорта, а также будут участвовать в экспорте на мировые рынки", — говорится в сообщении.

На первом этапе компании разработают сервер, включающий комплектующие Huawei (материнская плата, блоки питания, сетевые карты) и процессор KunPeng. В ходе второго этапа планируется создать отечественный сервер, состоящего из компонентной базы, произведенной в РФ. Он сможет применяться в госпроектах с максимальными требованиями к безопасности и условиям обработки данных.

"Мы уверены, что наше партнерство, а также международный опыт и разработки Huawei помогут создать высокотехнологичное и конкурентоспособное серверное оборудование и станут весомым вкладом в развитие научно-технологического потенциала в России", — отметил директор департамента интеллектуальных вычислительных систем Huawei в России Лю Юй, слова которого приводятся в релизе.