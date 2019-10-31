МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Сбербанк не планирует становиться мажоритарным акционером Mail.ru Group, сообщил зампред правления крупнейшего российского банка Александр Морозов в ходе телефонной конференции.

"Мы не можем раскрывать много деталей и цифр, но что важно сказать, комментируя сделку: во-первых, мы видим много синергетических эффектов в этом бизнесе, во-вторых — мы не намерены становиться мажоритарным акционером Mail.ru", — сказал Морозов.

Во вторник Сбербанк сообщил, что подписал необязывающее соглашение о покупке у Газпромбанка доли в совладельце Mail.ru Group. ГПБ владеет акциями Mail.ru Group через "МФ Технологии" — СП с участием банка, "Мегафона", "Ростеха" и USM Holdings. "МФ Технологии" владеет 5,23% экономической доли, дающих 58,87% голосов в интернет-компании. В свою очередь, доля Газпромбанка в СП — 35%. Таким образом, на долю Газпромбанка приходится около 20% голосующих акций MRG.

Mail.Ru Group — одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты, портал и мессенджеры "Mail.Ru Агент" и ICQ. Компании также принадлежат соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте" и разработчик мобильных игр Pixonic.